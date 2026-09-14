കെഎസ്ഇബി ബദല് ക്രമീകരണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയതോടെ കേരളം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കി
തിരുവനന്തപുരം: മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. (KSEB) ബദല് സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കിയതിനെത്തുടര്ന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി കേരളം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി തിങ്കളാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. വര്ധിച്ച വൈദ്യുതി ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഗ്രിഡ്കോ ഒഡീഷയില് നിന്ന് 100 മെഗാവാട്ടും എസിബിഐഎല്ലില് (ACBIL) നിന്ന് 15 മെഗാവാട്ടും സംസ്ഥാനം ലഭ്യമാക്കിയതായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്ഡ് (കെഎസ്ഇബി) അറിയിച്ചു.
മധ്യപ്രദേശുമായുള്ള വൈദ്യുതി കൈമാറ്റ കരാര് പ്രകാരം രാത്രി 9.15 മുതല് അര്ദ്ധരാത്രി വരെ കേരളത്തിന് അധികമായി 100 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കൂടി ലഭ്യമായിരുന്നു. കൂടാതെ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി പവര് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയതെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 89.08 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും, ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ആവശ്യം (പീക്ക് ഡിമാന്ഡ്) 4,983 മെഗാവാട്ടുമായിരുന്നുവെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിനകത്ത് 18.40 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദിപ്പിച്ചപ്പോള് 70.68 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് പുറത്തുനിന്നാണ് ലഭ്യമാക്കിയതെന്നും അവര് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദനത്തിനുള്ള അണക്കെട്ടുകളിലെ ശരാശരി ജലനിരപ്പ് നിലവില് 62.34 ശതമാനമാണെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. 2025-ലെ ഇതേ കാലയളവില് ഇത് 78.96 ശതമാനമായിരുന്നു.