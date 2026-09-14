  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Kerala has avoided power restrictions following the alternative arrangements made by KSEB
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (18:01 IST)

കെഎസ്ഇബി ബദല്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ കേരളം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കി

Kerala power crisis, KSEB power cut, El Niño Kerala, Kerala electricity shortage, Kerala load shedding 2026, monsoon failure Kerala, KSEB power restriction June 2026
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (22:28 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാന്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി. (KSEB) ബദല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി കേരളം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി തിങ്കളാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. വര്‍ധിച്ച വൈദ്യുതി ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഗ്രിഡ്കോ ഒഡീഷയില്‍ നിന്ന് 100 മെഗാവാട്ടും എസിബിഐഎല്ലില്‍ (ACBIL) നിന്ന് 15 മെഗാവാട്ടും സംസ്ഥാനം ലഭ്യമാക്കിയതായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ് (കെഎസ്ഇബി) അറിയിച്ചു.
 
മധ്യപ്രദേശുമായുള്ള വൈദ്യുതി കൈമാറ്റ കരാര്‍ പ്രകാരം രാത്രി 9.15 മുതല്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രി വരെ കേരളത്തിന് അധികമായി 100 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കൂടി ലഭ്യമായിരുന്നു. കൂടാതെ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി പവര്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 89.08 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും, ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ആവശ്യം (പീക്ക് ഡിമാന്‍ഡ്) 4,983 മെഗാവാട്ടുമായിരുന്നുവെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 
 
കേരളത്തിനകത്ത് 18.40 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ 70.68 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് പുറത്തുനിന്നാണ് ലഭ്യമാക്കിയതെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനത്തിനുള്ള അണക്കെട്ടുകളിലെ ശരാശരി ജലനിരപ്പ് നിലവില്‍ 62.34 ശതമാനമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 2025-ലെ ഇതേ കാലയളവില്‍ ഇത് 78.96 ശതമാനമായിരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വിവാഹം മുതൽ സ്വത്തവകാശം വരെ: 2029 ഓടെ എൻഡിഎ ഭരിക്കുന്ന 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

കെഎസ്ഇബി ബദല്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ കേരളം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കി

കെഎസ്ഇബി ബദല്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ കേരളം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കിവര്‍ധിച്ച വൈദ്യുതി ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഗ്രിഡ്കോ ഒഡീഷയില്‍ നിന്ന് 100 മെഗാവാട്ടും എസിബിഐഎല്ലില്‍ (ACBIL) നിന്ന് 15 മെഗാവാട്ടും സംസ്ഥാനം ലഭ്യമാക്കിയതായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ് (കെഎസ്ഇബി) അറിയിച്ചു.

വിവാഹം മുതൽ സ്വത്തവകാശം വരെ: 2029 ഓടെ എൻഡിഎ ഭരിക്കുന്ന 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ

വിവാഹം മുതൽ സ്വത്തവകാശം വരെ: 2029 ഓടെ എൻഡിഎ ഭരിക്കുന്ന 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ2029 ഓടെ എന്‍ഡിഎ ഭരണത്തിലുള്ള 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യുസിസി നടപ്പിലാക്കും. രാജ്യത്തെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുറത്താക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

രാജസ്ഥാനിൽ കൊടുങ്കാറ്റായി സിപിഎം; നേഖ നഗരസഭയിൽ ഭരണം പിടിച്ചു, ബിജെപി 13 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി

രാജസ്ഥാനിൽ കൊടുങ്കാറ്റായി സിപിഎം; നേഖ നഗരസഭയിൽ ഭരണം പിടിച്ചു, ബിജെപി 13 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങിരാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീർ ജില്ലയിലെ നോഖ നഗരസഭയിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി സിപിഎം. 45 സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 29 സീറ്റുകളും ജയിച്ച് സിപിഎം ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചു. ബിജെപി 13 സീറ്റുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. സ്വതന്ത്രർ മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് സീറ്റൊന്നും നേടാൻ സാധിച്ചില്ല.

ചുമ്മാ പരിഭ്രാന്തി പരത്തരുത്, എ ഐ ആശങ്കകളെ തള്ളി ട്രംപ്, വേഗം കുറച്ചാൽ ചൈനയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും

ചുമ്മാ പരിഭ്രാന്തി പരത്തരുത്, എ ഐ ആശങ്കകളെ തള്ളി ട്രംപ്, വേഗം കുറച്ചാൽ ചൈനയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുംനിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ വേഗത്തിലുള്ള എഐ വികസനം മനുഷ്യര്‍ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വിവിധ ടെക് മേധാവിമാര്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എ ഐ വികസനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്‌ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നായിരുന്നു ഓപ്പണ്‍ എ ഐ, ആന്ത്രോപിക്,ടെസ്ല മേധാവിമാരുടെ പ്രതികരണം.

കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി മാങ്ങയുടെ ഞെട്ടിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്തുമായിരുന്നു, ആ ഉന്നം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗുണമായി : വി ഡി സതീശൻ

കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി മാങ്ങയുടെ ഞെട്ടിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്തുമായിരുന്നു, ആ ഉന്നം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗുണമായി : വി ഡി സതീശൻപനങ്ങാട് ഗോപിനാഥമേനോന്‍ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടന നല്‍കിയ സ്വീകരണത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവെച്ചത്.