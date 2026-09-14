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  4. Police officer suspended for stealing 7 sacks of banned tobacco stored at the station
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (19:30 IST)

സ്റ്റേഷനില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിരോധിത പുകയിലയുടെ 7 ചാക്കുകള്‍ മോഷ്ടിച്ചു; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

police
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (22:36 IST)
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സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി: പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ വളപ്പില്‍ നിന്ന് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഏഴ് ചാക്ക് 'ഹാന്‍സ്' മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിയായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയര്‍ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസറായ സാബിത്തിനെതിരെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് സമര്‍പ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ആരോപണവിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നിലവില്‍ ഒളിവിലാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
 
ജൂണ്‍ 26 മുതല്‍ പിടിച്ചെടുത്ത നിരോധിത വസ്തുക്കള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ വളപ്പിലെ സ്റ്റോറേജ് റൂമില്‍ നിന്നാണ് മോഷണം നടന്നത്. പതിവ് ശുചീകരണത്തിനും സ്റ്റോക്ക് പരിശോധനയ്ക്കുമായി സ്റ്റേഷന്‍ റൈറ്റര്‍ മുറി തുറന്നപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന്, ജൂണ്‍ 26-ന് കോടതി കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് തിരികെ എത്തിച്ച ഏഴ് ചാക്കുകള്‍ രാത്രിസമയത്ത് സാബിത്ത് മോഷ്ടിച്ചതായി വ്യക്തമായി. 
 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായത്തോടെയാണോ ഈ കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇതില്‍ ഉത്തരവാദികളായ എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി എം.എം. അബ്ദുള്‍ കരീം വ്യക്തമാക്കി.
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ശ്രീനു എസ്
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