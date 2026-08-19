ലോക് ഭവന് സമീപം റോഡില് ഒരാള് കുഴഞ്ഞുവീണു; മാതൃകയായി കേരള ഗവര്ണറുടെ ഇടപെടല്
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തെ ലോക് ഭവന് മുന്നില് കുഴഞ്ഞുവീണ വഴിയാത്രക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്ലേക്കര് പ്രോട്ടോക്കോള് ലംഘിച്ചു. ഓണാഘോഷ പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാന് ഗവര്ണര് പോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആ സമയത്ത് അതുവഴി കടന്നുപോവുകയായിരുന്ന ഗിരീഷിന് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം റോഡില് വീഴുകയും ചെയ്തു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്നാണ് അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞുവീണതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട ഉടന് തന്നെ ഗവര്ണര് വാഹനത്തില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഗിരീഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
അസുഖബാധിതനായ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നല്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കാനും ഗവര്ണര് തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. തുടര്ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഗിരീഷിന് വെള്ളം നല്കുകയും സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളയമ്പലത്തെ അല്ത്താര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്താണ് ഗിരീഷിന്റെ വീട്. എന്നാല് ഗിരീഷിന്റെ കുടുംബം സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാല് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ചികിത്സാ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഗവര്ണര് നേരിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് ഗവര്ണര് തന്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി യാത്ര തുടര്ന്നത്.