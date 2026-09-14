വിവാഹം മുതൽ സ്വത്തവകാശം വരെ: 2029 ഓടെ എൻഡിഎ ഭരിക്കുന്ന 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ
2029ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പായി ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകീകൃത സിവില് കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. മുംബൈയില് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനകം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് സിവില് കോഡ് നടപ്പാക്കിയെന്നും വൈകാതെ മറ്റ് എന്ഡിഎ ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും ഇവ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, സ്വത്തവകാശം, ദത്തെടുക്കല് എന്നിവയെല്ലാം ഒറ്റ നിയമത്തിന് കീഴില് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഞങ്ങള് സിവില് കോഡ് നടപ്പിലാക്കികഴിഞ്ഞു. 2029 ഓടെ എന്ഡിഎ ഭരണത്തിലുള്ള 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യുസിസി നടപ്പിലാക്കും. രാജ്യത്തെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുറത്താക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പൊതുജീവിതത്തില് 25 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കിയതില് സെപ്റ്റംബര് 17 മുതല് ഒക്ടോബര് 17 വരെ ഒരു മാസം സേവാ സങ്കല്പ് അഭിയാന് രാജ്യവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.