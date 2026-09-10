കൊല്ലത്ത് 16കാരിയായ കൂട്ടിരിപ്പുകാരിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; നഴ്സിംഗ് ഓഫീസര് അറസ്റ്റില്
കൊല്ലം: രോഗിക്കൊപ്പം വന്ന 16 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയില് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊല്ലം ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സും യൂട്യൂബറുമായ മിഗ്ദാദിനെ കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പോക്സോ (POCSO) നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം നടന്നത് സെപ്റ്റംബര് 8-നാണ്. ലിഫ്റ്റില് കയറിയ പെണ്കുട്ടിയെ പ്രതി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പെണ്കുട്ടിയും കുടുംബവും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്കി. ഇന്നലെ രാത്രി ആശുപത്രിയില് വെച്ചാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവമാണെന്നും യൂട്യൂബില് ഫുഡ് വ്ലോഗറാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.