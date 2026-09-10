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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (11:47 IST)

'പത്ത് കൊല്ലം ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല'; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ ട്രോളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പിആർ ചെയ്ത ഇൻഫ്‌ളുവൻസറും (വീഡിയോ)

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (11:54 IST)
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VD Satheesan - UDF Government

ഭരണത്തിലെത്തി നാല് മാസം ആകും മുൻപേ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരായ ജനവികാരം ശക്തിപ്പെടുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പിആർ ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്‌ളുവൻസർമാർ വരെ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 
 
ട്രോളി ഫിദു സ്റ്റോറീസ് 
 
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 78.2 K ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള ഇൻഫ്‌ളുവൻസറാണ് ഫാത്തിമാത്തുൽ ഫിദ. ഫിദു സ്റ്റോറീസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐഡി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കു വേണ്ടി നിരവധി പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോകൾ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേപ്പൂരിൽ പി.വി.അൻവറിനായും കോഴിക്കോട് നോർത്ത് സ്ഥാനാർഥി കെ.ജയന്ത്, കോഴിക്കോട് സൗത്ത് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന ഫൈസൽ ബാബു എന്നിവർക്കായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇവർ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് അനുകൂല നിലപാടെടുത്തിരുന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിൽ അവസാനമായി വന്ന റീൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. 
യുഡിഎഫിനെതിരെ റീൽ 
 
ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പവർകട്ട് കാരണം ഇരുട്ടത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിവന്നതിൽ സർക്കാരിനെ ട്രോളിയാണ് ഫിദു സ്റ്റോറീസിലെ അവസാന റീൽ. 'പത്ത് കൊല്ലം നമ്മൾ ഇരുട്ടത്ത് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണല്ലേ വിസ്മയം, വന്നിട്ട് മൂന്ന് നാല് മാസം ആയിട്ടേയുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും വിസ്മയം തീർത്തല്ലോ' എന്നാണ് റീലിൽ പറയുന്നത്. Also Read: 'ഇത് ഇരുണ്ടകാലം'; യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങൾ അതൃപ്തർ, പവർകട്ട് തുടരും
 
ഫിദയുടെ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല റീൽസുകൾ കാണാം
 
 
 
 
 
 