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  4. Kerala Weather Rain Alert on September 10
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (14:48 IST)

ആശ്വാസമേകാൻ മഴ വരുന്നേ...! ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (15:03 IST)
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സംസ്ഥാനത്തെ കനത്ത ചൂടിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ വരുംദിവസങ്ങളിൽ മഴയെത്തും. പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കില്ല. 
 
ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു 
 
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു. വടക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും അതിനോട് ചേർന്ന ബംഗ്ലാദേശ് തീരപ്രദേശത്തിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന  ചക്രവാതചുഴി വടക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലായി  ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 
 
കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 14 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ  നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ 12 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. 
 
യെല്ലോ അലർട്ട് 
 
സെപ്റ്റംബർ 11, 12 (വെള്ളി, ശനി) ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകൾക്ക് യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയും പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ശനിയാഴ്ചയും യെല്ലോ അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. 
 
മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസമില്ല 
 
സോമാലിയ തീരം, അതിനോട് ചേർന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്ന മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത. പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരം അതിനോട് ചേർന്ന ബംഗ്ലാദേശ്, ഒഡീഷ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം അതിനോട് ചേർന്ന വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത. കേരളം - കർണാടകം - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. Also Read: ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് 300 കോടി തൊടാതിരിക്കുമോ?
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