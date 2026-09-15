ജയരാജൻ വേണമെന്ന് ദേശീയ നേതാക്കൾ; പിന്താങ്ങി പിണറായി
പി.ജയരാജൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെയും പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെയും അംഗങ്ങളാണ് നിലപാടെടുത്തത്.
പിന്താങ്ങി പിണറായി
ജയരാജനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് എടുക്കണമെന്ന് അശോക് ധാവ്ളെയാണ് യോഗത്തിൽ നിലപാടെടുത്തത്. പിണറായി വിജയൻ പിന്താങ്ങി. കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ജയരാജൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ജയരാജനെ തഴയുകയായിരുന്നു.
ഗോവിന്ദന് ശാസന
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനെ വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.ബേബി മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഗോവിന്ദന് ശാസന നൽകി. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ശാസന.