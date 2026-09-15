നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ജോലിയില്ല, വീണ്ടും 6 മണി ഇമെയിലുമായി ഓറക്കിൾ, കൂട്ട പിരിച്ചുവിടൽ
ടെക് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ടെക് വമ്പന്മാരായ ഓറക്കിളില് വീണ്ടും കൂട്ട പിരിച്ചുവിടല്. കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചിന് സമാനമായി തിങ്കളാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 6 മണിക്ക് ജീവനക്കാര്ക്ക് ഔദ്യോഗിക ഇ- മെയിലില് തങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടമായ വിവരം സന്ദേശവുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനെ പറ്റി വിഷമകരമായ വാര്ത്ത പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. ഓര്ഗണൈസേഷണല് മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ റോള് കമ്പനി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസാന പ്രവര്ത്തിദിവസമാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് ജീവനക്കാര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ ടെക് ഭീമന്മാര് നല്കിയത്.
കമ്പനിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിവരമറിയാന് ജീവനക്കാര്ക്ക് ലോഗിന് ലോഗുകള് തന്നെയാണ് പ്രധാന സൂചന നല്കിയത്. പുലര്ച്ചെ 4 മണിക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഫെഡറേറ്റഡ് ലോഗിന് ഫങ്ഷനുകള് നിഷ്ക്രിയമായി. 5നും 5.30നും ഇടയില് സ്ലാക്കില് നിന്നുള്ള ആക്സസ് നഷ്ടമായി, ഓഫീസ് ഗേറ്റുകളില് ഐഡി കാര്ഡ് പഞ്ചിങ് സംവിധാനവും പ്രവര്ത്തിക്കാതെയായി. കൃത്യം 6 മണിക്കാണ് മെയിലില് പുറത്താക്കല് സന്ദേശം ജീവനക്കാര്ക്ക് ലഭിച്ചത്. സാധാരണ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരെയാണ് കമ്പനികള് ഒഴിവാക്കാറുള്ളതെങ്കില്, ഇത്തവണ മികച്ച റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പ്രഫഷണലുകള്ക്കും ജോലി നഷ്ടമായെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ OCI സെക്യൂരിറ്റി, ഒബ്സര്വബിലിറ്റി, ഓര്ക്കിള് ഹെല്ത്ത്, ഫ്യൂഷന്, നെറ്റ്സ്യൂട്ട് സെയില്സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് (AI) മേഖലയിലേക്കുള്ള വന് നിക്ഷേപവും ഡാറ്റാ സെന്ററുകള് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലെ ഭീമമായ ചിലവുകളുമാണ് ഈ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.