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നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്: ചെന്താമരയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും
പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ ഏക പ്രതിയായ ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി തിങ്കളാഴ്ച (ജൂലൈ 20) പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ കേസില് വിധി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപനം ജൂലൈ 20-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. പാലക്കാട് അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നല്കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2025 ജനുവരി 27-നാണ് അയല്വാസികളായ സുധാകരനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെയും ചെന്താമര കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസില് കോടതി ഇയാള്ക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. സജിത വധക്കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കിടെ പരോളിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും ഇയാള് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വിട്ടുപോകാന് കാരണം സുധാകരന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് ഇയാള് അവരെ വെട്ടിക്കൊന്നത്.
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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചേംബറില് നടന്ന ചടങ്ങില് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ടിക്കറ്റ് പ്രകാശനം നിര്വ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങില് നികുതി വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ആര്. ജ്യോതിലാല്, ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് അഞ്ജു കെ.എസ്, അഡീഷണല് ഡയറക്ടര്മാരായ ഷാജു പി.എ, അനില്കുമാര് കെ.എസ് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.