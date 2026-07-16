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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (19:13 IST)

നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്: ചെന്താമരയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും

Nenmara Murder Case - Chenthamara
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (19:15 IST)
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പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ ഏക പ്രതിയായ ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി തിങ്കളാഴ്ച (ജൂലൈ 20) പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ കേസില്‍ വിധി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപനം ജൂലൈ 20-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. പാലക്കാട് അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 
2025 ജനുവരി 27-നാണ് അയല്‍വാസികളായ സുധാകരനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെയും ചെന്താമര കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസില്‍ കോടതി ഇയാള്‍ക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. സജിത വധക്കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കിടെ പരോളിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും ഇയാള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വിട്ടുപോകാന്‍ കാരണം സുധാകരന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് ഇയാള്‍ അവരെ വെട്ടിക്കൊന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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