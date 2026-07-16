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കുഴിമന്തി കഴിച്ച 3 പേര്ക്ക് ഷിഗെല്ല, അല് റീം റസ്റ്റോറന്റിന്റെ ലൈസന്സ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു
കത്രിക്കടവിലുള്ള അല് റീം കുഴിമന്തി റെസ്റ്റോറന്റില് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവര്ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തില് 3 പേര്ക്ക് ഷിഗെല്ല ബാക്ടീരിയ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ മാസം 10,11 തീയതികളില് ഇവിടെ നിന്ന് കുഴിമന്തി ഉള്പ്പടെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിച്ച അന്പതോളം ആളുകള്ക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. വയറുവേദന, ഛര്ദ്ദി,പനി വയറിളക്കം എന്നിവയെ തുടര്ന്ന് നിരവധി പേര് ഇപ്പോഴും ആശുപത്രികളില് ചികിത്സയിലാണ്.
ആദ്യഘട്ടത്തില് പരിശോധിച്ച 15 സാമ്പിളുകളില് നിന്നാണ് 3 പേര്ക്ക് ഷിഗെല്ല ബാക്ടീരിയ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പൊന്നുരുന്നി, നെട്ടൂര്, മലയിടം തുരുത്ത് സ്വദേശികളായ 3 പേരുടെ പരിശോധനാഫലമാണ് പോസിറ്റീവായത്. വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്ന്നതോടെയാണ് റസ്റ്റോറന്റില് അടിയന്തിര പരിശോധന നടത്തുകയും ഹോട്ടലിന്റെ പ്രവര്ത്തനം നിര്ത്തിവെയ്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസന്സ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
ഹോട്ടലില് നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകള് കൂടുതല് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകള്ക്കായി ലാബിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തില് തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശിയുടെ പരാതിയില് നോര്ത്ത് പോലീസ് റെസ്റ്റോറന്റിനെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കോര്പ്പറേഷന് വിതരണം ചെയ്ത കുടിവെള്ളത്തില് നിന്നാകാം അണുബാധയുണ്ടായതെന്നാണ് ഹോട്ടല് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.