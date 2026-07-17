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ഇറാന് കടല്വെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് ആക്രമിച്ചു: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ച് കുവൈറ്റ്
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: ഇറാനിയന് ആക്രമണത്തില് വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദന-കടല്ജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കുകയും വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകയും നിരവധി വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി കുവൈറ്റ് അറിയിച്ചു. ഈ ആക്രമണം പ്ലാന്റില് വലിയൊരു തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായതായി വൈദ്യുതി, ജല, പുനരുപയോഗ ഊര്ജ്ജ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് നിരവധി വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം നിലച്ചു.
തീപിടുത്തം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള് വേഗത്തില് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങള് വിലയിരുത്തുകയും പ്ലാന്റിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ച വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദന യൂണിറ്റുകള് എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.