  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Consumer forum imposes fine on marriage bureau for cheating a young man by promising him a bride
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (19:04 IST)

വധുവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവാവിനെ വഞ്ചിച്ചതിന് മാര്യേജ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ ഫോറം

Consumer forum imposes fine on marriage bureau
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (19:18 IST)
google-news
കണ്ണൂര്‍: വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടും ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തി നല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ മാട്രിമോണി ബ്യൂറോയോട് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര ഫോറം ഉത്തരവിട്ടു. 3,000 രൂപ അടച്ച് ഒമ്പത് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ആ വ്യക്തി ബ്യൂറോയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുയോജ്യമായ ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി പരിഗണിച്ച ഫോറം 8,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ബ്യൂറോയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
 
2016-ല്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയായ 40-കാരന്‍ തന്റെ പട്ടണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ ബ്യൂറോയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കാസര്‍കോട് നിന്നുള്ള അനുയോജ്യമായ ഒരു വധുവിനെക്കുറിച്ച് ബ്യൂറോ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവരില്‍ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ലഭിച്ചില്ല. ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിതനായിരുന്ന പരാതിക്കാരന്റെ പിതാവിന് തന്റെ മകന്റെ വിവാഹം കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകാതെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.
 
തുടര്‍ന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനും വിലപ്പെട്ട സമയവും മനഃസമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് 15,000 രൂപ അധികമായി ലഭിക്കുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തെ സമീപിച്ചു. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസായി 3,000 രൂപയും മാനസിക വിഷമത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമായി 3,000 രൂപയും നിയമനടപടി ചെലവുകള്‍ക്കായി 2,000 രൂപയും നല്‍കാന്‍ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ ഫോറം ബ്യൂറോയോട് ഉത്തരവിട്ടു. കേസില്‍ എതിര്‍കക്ഷികളായിരുന്ന മാര്യേജ് ബ്യൂറോ അധികൃതര്‍ ഫോറത്തില്‍ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പരാതിക്കാരന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഈ തുക നല്‍കാന്‍ ഫോറം ബ്യൂറോയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ തുക നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ഉത്തരവ് തീയതി മുതല്‍ 9% വാര്‍ഷിക പലിശ ഈടാക്കുമെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച്1 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ്‍ അവസാനത്തിലാണ്‌സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്‍കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

ഇറാന്‍ കടല്‍വെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് ആക്രമിച്ചു: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് കുവൈറ്റ്

ഇറാന്‍ കടല്‍വെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് ആക്രമിച്ചു: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് കുവൈറ്റ്ഈ ആക്രമണം പ്ലാന്റില്‍ വലിയൊരു തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായതായി വൈദ്യുതി, ജല, പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ്ജ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് നിരവധി വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചു.

വധുവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവാവിനെ വഞ്ചിച്ചതിന് മാര്യേജ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ ഫോറം

വധുവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവാവിനെ വഞ്ചിച്ചതിന് മാര്യേജ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ ഫോറംവര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുയോജ്യമായ ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി പരിഗണിച്ച ഫോറം 8,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ബ്യൂറോയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 62.01 ശതമാനം, സൈബർ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലം വൈകുന്നു

പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 62.01 ശതമാനം, സൈബർ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലം വൈകുന്നുസംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാ ഫലം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയവരില്‍ 62.01 ശതമാനം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്.

നുണേശനാകുന്നുണ്ടോ?, കേരളത്തിൽ 10,000 കോടി നിക്ഷേപിക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്

നുണേശനാകുന്നുണ്ടോ?, കേരളത്തിൽ 10,000 കോടി നിക്ഷേപിക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്സംസ്ഥാനത്ത് നിര്‍മാണ സംരംഭത്തിനായി 10,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നതായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതിയ്ക്കായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് അപേക്ഷ നല്‍കിയതായും ബ്ലൂംബെര്‍ഗിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞത്.

ഇറാന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം; പാലങ്ങളും റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളും തകര്‍ന്നു

ഇറാന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം; പാലങ്ങളും റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളും തകര്‍ന്നുഇറാനിലെ ഖമീര്‍ കൗണ്ടിയിലെ രണ്ട് പാലങ്ങള്‍, ബന്ദര്‍ അബ്ബാസിനെ ഷിറാസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗെരിവേ പാലം, കഹുറെസ്ഥാന്‍ പാലം എന്നിവ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.