അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 62.01 ശതമാനം, സൈബർ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലം വൈകുന്നു
- നുണേശനാകുന്നുണ്ടോ?, കേരളത്തിൽ 10,000 കോടി നിക്ഷേപിക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്
- പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി വന്വിജയം: മന്ത്രി സിപി ജോണ്
- പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, ഫലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി മുതൽ അറിയാം
- സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, 3 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്
വധുവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവാവിനെ വഞ്ചിച്ചതിന് മാര്യേജ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ ഫോറം
കണ്ണൂര്: വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടും ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തി നല്കുന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തിയ മാട്രിമോണി ബ്യൂറോയോട് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാന് ഉപഭോക്തൃ തര്ക്ക പരിഹാര ഫോറം ഉത്തരവിട്ടു. 3,000 രൂപ അടച്ച് ഒമ്പത് വര്ഷം മുമ്പാണ് ആ വ്യക്തി ബ്യൂറോയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുയോജ്യമായ ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന് കഴിയാത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി പരിഗണിച്ച ഫോറം 8,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാന് ബ്യൂറോയോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
2016-ല് കണ്ണൂര് സ്വദേശിയായ 40-കാരന് തന്റെ പട്ടണത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ ബ്യൂറോയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. കാസര്കോട് നിന്നുള്ള അനുയോജ്യമായ ഒരു വധുവിനെക്കുറിച്ച് ബ്യൂറോ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവരില് നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ലഭിച്ചില്ല. ക്യാന്സര് ബാധിതനായിരുന്ന പരാതിക്കാരന്റെ പിതാവിന് തന്റെ മകന്റെ വിവാഹം കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകാതെ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.
തുടര്ന്ന് രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനും വിലപ്പെട്ട സമയവും മനഃസമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് 15,000 രൂപ അധികമായി ലഭിക്കുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തെ സമീപിച്ചു. രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസായി 3,000 രൂപയും മാനസിക വിഷമത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമായി 3,000 രൂപയും നിയമനടപടി ചെലവുകള്ക്കായി 2,000 രൂപയും നല്കാന് ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ ഫോറം ബ്യൂറോയോട് ഉത്തരവിട്ടു. കേസില് എതിര്കക്ഷികളായിരുന്ന മാര്യേജ് ബ്യൂറോ അധികൃതര് ഫോറത്തില് ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് പരാതിക്കാരന് സമര്പ്പിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് ഈ തുക നല്കാന് ഫോറം ബ്യൂറോയോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് തുക നല്കിയില്ലെങ്കില് ഉത്തരവ് തീയതി മുതല് 9% വാര്ഷിക പലിശ ഈടാക്കുമെന്നും ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.