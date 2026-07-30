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  4. Delhi Court cancels arrest warrants of Aishe Ghosh
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (12:23 IST)

ഐഷി ഘോഷിനെതിരായ ജാമ്യമില്ലാ അറസ്റ്റ് വാറന്റുകള്‍ റദ്ദാക്കി, പഴയ കേസില്‍ പിഴയടച്ചു

കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2024 ഡിസംബറിലും 2026 ഏപ്രിലിലുമാണ് കോടതി ജാമ്യമില്ലാ വാറാന്റുകള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

Aishe Ghosh
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (12:19 IST)
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എസ്എഫ്‌ഐ നേതാവ് ഐഷി ഘോഷിനെതിരായ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റുകള്‍ റദ്ദാക്കി ഡല്‍ഹി കോടതി. 2021ലെ ഡല്‍ഹിയിലെ ബംഗാള്‍ ഭവന് മുന്നില്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച 2 വാറന്റുകളാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. തുടര്‍ന്ന് 1000 രൂപ പിഴയീടാക്കി കോടതി ഈ അറസ്റ്റ് വാറന്റുകള്‍ റദ്ദാക്കി. പാട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.
 
 കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2024 ഡിസംബറിലും 2026 ഏപ്രിലിലുമാണ് കോടതി ജാമ്യമില്ലാ വാറാന്റുകള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഈ വാറന്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഐഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഡല്‍ഹി പോലീസ് സിപിഎം ആസ്ഥാന മന്ദിരമായ എകെജി ഭവനില്‍ എത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.ALSO READ: പൊലീസ് വേട്ടയാടൽ നിർത്തിക്കോ ! ഐഷി ഘോഷിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് കോടതി
 
ഡല്‍ഹിയിലെ വിദ്യാര്‍ഥി സമരത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഐഷിയെ തേടി ഡല്‍ഹി പോലീസ് എകെജി ഭവനില്‍ എത്തിയത്. ജന്തര്‍മന്തിറില്‍ സമരമുഖത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം വാറന്റ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അപ്പോള്‍ നടപടിയുണ്ടാകാതെ ഇപ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ പകപോക്കലാണെന്നും താന്‍ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പോലീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫോണുകള്‍ ടാപ്പ് ചെയ്‌തോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും ഐഷി പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.ALSO READ: തലപൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചിട്ടും സമരനിരയില്‍ മുന്നില്‍, ഡല്‍ഹിയിലെ അറസ്റ്റ് ശ്രമം ബംഗ്ലാ ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിന്റെ പേരില്‍, സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഐഷി ഘോഷ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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