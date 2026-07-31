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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (17:17 IST)

അന്നവർ എന്നെ ജോക്കറെന്ന് വിളിച്ചു, ഇന്ന് എന്നെ മാതൃകയാക്കുന്നു : രാഖി സാവന്ത്

Rakhi Sawant, Social Media, Bollywood, NEET Protests
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (15:41 IST)
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സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ ഇന്‍ഫ്‌ലൂവന്‍സര്‍മാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വളരെ മുന്‍പ് തന്നെ താനൊരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററായിരുന്നുവെന്ന് ബോളിവുഡ് താരം രാഖി സാവന്ത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍ താനായിരുന്നുവെന്നും തന്റെ രീതികളെ പരിഹസിച്ചിരുന്നവര്‍ ഇന്ന് തന്നെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നതെന്നും രാഖി സാവന്ത് പറഞ്ഞു. ബിബിസി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഖി സാവന്ത് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.
 
താനൊരു ദേശസ്‌നേഹിയാണെന്നും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍ക്കെതിരായ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്താറുണ്ടെന്നും രാഖി സാവന്ത് പറഞ്ഞു. നടന്മാര്‍ ജനപ്രതിനിധികളാകുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും രവി കിഷനെ പോലുള്ളവര്‍ ജനസേവകരായത് എന്തിനാണെന്നും രാഖി സാവന്ത് ചോദിക്കുന്നു.നിലവില്‍ വിവാഹിതയല്ലെന്നും ആരെയും വിവാഹം ചെയ്യാനോ റിലേഷന്‍ഷിപ്പിലാകാനോ താല്പര്യമില്ലെന്നും രാഖി സാവന്ത് വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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