മോദി-സതീശന് കൂടിക്കാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച; ജിഎസ്ടി, പി എം ശ്രീ വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളുടെയും ബിജെപി നയങ്ങളുടെയും വിമര്ശകനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ചൊവ്വാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കെ കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസും യുഡിഎഫും വിവിധ വിഷയങ്ങളില് ബിജെപിയെയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെയും രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രേമികള് ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാനാണ് സാധ്യത. വിവിധ പദ്ധതികളിലെ കേന്ദ്ര സഹായം, ജിഎസ്ടി എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തില് ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണത്തിനായുള്ള പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില് ചില ഭേദഗതികള് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റുകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിന് കൂടുതല് പലിശരഹിത വായ്പകള്, റോഡ് വികസനത്തിന് കൂടുതല് കേന്ദ്ര സഹായം, പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണത്തിനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും കൂടുതല് സാമ്പത്തിക സഹായം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.
അടുത്ത മാസം യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ചര്ച്ച ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്ഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയില് മുഖ്യമന്ത്രി ചില കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരെ കാണാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ തുടരും. ഇന്ന് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.