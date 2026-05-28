ഇഡി റെയ്ഡില് സംഘര്ഷം ഉണ്ടാകും; പോലീസ് ഇന്റലിജന്സ് മുന്നറിയിപ്പുകള് അവഗണിച്ചെന്ന് ആരോപണം
തിരുവനന്തപുരം: മുന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്റലിജന്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടും മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതില് സംസ്ഥാന പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടതായി ആരോപണം. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതിനുശേഷവും നിര്ണായക നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് മണിക്കൂറുകളോളം നിഷ്ക്രിയരായി നിന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് സ്ഥിതിഗതികള് കൈകാര്യം ചെയ്തതില് വിമര്ശനത്തിന് ഇടയാക്കി.
സംഭവം പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സര്ക്കാരിന് നാണക്കേടായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായപ്പോഴും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് സിപിഎം നേതാക്കളുമായി സൗഹാര്ദ്ദപരമായ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അക്രമം രൂക്ഷമായതിനുശേഷവും കൂടുതല് പോലീസ് സേനയെ ഉടനടി വിന്യസിച്ചില്ല.
ഒരു മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും മണിക്കൂറുകളോളം സ്ഥിതിഗതികള് നിയന്ത്രിച്ചില്ല. കലാപത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില് സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് സിറ്റി ഡിസിപി തപോഷ് ബസുമാത്രി മാത്രമാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.