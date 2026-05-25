സംസ്ഥാനത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പെൻഷൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ
സംസ്ഥാനത്ത് മേയ് മാസത്തെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പെൻഷൻ ഭാഗികമായി മുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലെ വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്കാണ് മേയ് മാസത്തെ പെൻഷൻ ഇതുവരെ ലഭ്യമാകാത്തത്. ആയിരകണക്കിനു പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതോടെ ദുരിതത്തിലായി.
ബാക്കി പത്ത് ജില്ലകളിലും മെയ് ആദ്യവാരം തന്നെ വിതരണം പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് ഈ നാല് ജില്ലകളിലെ ജീവനക്കാരെ മാത്രം അധികൃതർ അവഗണിച്ചത്. മൊത്തം കെഎസ്ആർടിസി പെൻഷൻകാരുടെ 25 ശതമാനത്തോളം പേർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഈ വിവേചനം കാരണം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമായി ഏകദേശം 25,000-ത്തോളം കുടുംബങ്ങളാണ് നിലവിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്.
കെഎസ്ആർടിസി പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി രൂപീകരിച്ച കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി. പെൻഷൻ തുക എപ്പോൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.