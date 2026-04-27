തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026
സന്തോഷ് ട്രോഫിക്ക് ശേഷം നിവിനുമായി ഗ്യാങ്ങ്സ്റ്റർ കോമഡി ചിത്രമൊരുക്കാൻ വിപിൻ ദാസ്

Vipin Das, Nivin Pauly,Gangster Comedy, Cinema News
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:03 IST)
മലയാള സിനിമയില്‍ ആരാധകര്‍ ഏറെ കാത്തിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഇനി യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നു. നിവിന്‍ പോളി നായകനായി, വിപിന്‍ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ കോമഡിയായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നത്. ഡോ അനന്തു എന്റര്‍ടൈന്മെന്‍്‌സിന്റെ ബാനറില്‍ ഡോ എസ് അനന്തു നിര്‍മിക്കുന്ന സിനിമയിലാണ് വിപിന്‍ ദാസ്- നിവിന്‍ പോളി കൂട്ടുക്കെട്ട് ഒന്നിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പൃഥ്വിരാജും 60-ലധികം പുതുമുഖങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന 'സന്തോഷ് ട്രോഫി' എന്ന സിനിമ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ വിപിന്‍ദാസ് നിവിന്‍ പോളി ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കൂ. നിവിന്‍ പോളിക്കും ഇതിനു മുന്‍പ് ചെയ്യാനുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍, ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കാന്‍ ഇനിയും സമയമെടുക്കും.

നിലവില്‍ ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കുകളിലാണ് നിവിന്‍. മമിത ബൈജു നായികയാകുന്ന സിനിമ ഓണത്തിനാകും റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇതിന് ശേഷം അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രനുമായുള്ള സിനിമയും നിവിന്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സര്‍വം മായയ്ക്ക് ശേഷം അഖില്‍ സത്യനുമായി ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രവും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷമാകും വിപിന്‍ ദാസ് ചിത്രം ഉണ്ടാവുക.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


