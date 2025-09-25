വ്യാഴം, 25 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
Mammootty: കാലം മാറി പിറന്ന സിനിമ, ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ...: ആ മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് സന്തോഷ് ടി കുരുവിള

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 25 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (09:45 IST)
മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ആഷിഖ് അബു സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു 'ഗാങ്സ്റ്റര്‍'. ആഷിഖ് അബു-മമ്മൂട്ടി കൂട്ടുകെട്ട് ഒരുമിക്കുന്നുവെന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. എന്നാൽ, സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വീണു. ഇപ്പോഴിതാ, ഈ ചിത്രം മോശമായിരുന്നില്ലെന്ന് നിർമാതാവ് സന്തോഷ് ടി. കുരുവിള ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

'അത് കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് വന്ന പടമാണ് ഗാങ്സ്റ്റര്‍ എന്ന സിനിമ. ഇപ്പോ ഇറങ്ങുമായിരുന്നെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിജയിച്ചേനെ,' അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് തലേദിവസം രാത്രി 11 മണിക്ക് ആഷിഖ് അബുവും റിമ കല്ലിങ്കലും താനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സിനിമ കണ്ടപ്പോള്‍ തന്നെ ഇത് കൈവിട്ടുപോയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉടന്‍ തന്നെ വിമാനത്തില്‍ കൊച്ചിയിലെത്തി ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ വീട്ടില്‍ ചെന്ന്, 'പടം നമ്മുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്ന് വിട്ടുപോയി, ഇത് വിജയിക്കില്ലെന്ന്' അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചതായും സന്തോഷ് ടി കുരുവിള വെളിപ്പെടുത്തി.


