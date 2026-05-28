അസാധാരണം!, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗോവധം നിരോധിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്, ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദേശം
തമിഴ്നാട്ടില് ഗോവധം നിരോധിക്കാന് ഉത്തരവിട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. നിര്ദേശം ഉടന് നടപ്പിലാക്കാനാണ് നിര്ദേശം. ബക്രീദിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസമോ പശുക്കളെയോ കന്നുകുട്ടികളെയോ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ജസ്റ്റിസ് ജി ആര് സ്വാമിനാഥന്, ജസ്റ്റിസ് വി ലക്ഷ്മി നാരായണന് എന്നിവരടങ്ങിയ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ഡിജിപിയോടും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സര്ക്കാര് നടപടിയെക്കുറിച്ചറിയാന് കേസ് വെള്ളിയാഴ്ച വാദത്തിനെടുക്കാന് രജിസ്ട്രിക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
ഹിന്ദു മക്കള് കക്ഷി യുവജന വിഭാഗം കെ സൂര്യ പ്രശാന്ത് സമര്പ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹര്ജിയിലാണ് വിധി. ബക്രീദിന് അധികൃതര് അംഗീകരിച്ച സ്ഥലത്തല്ലാതെ പൊതു ഇടങ്ങളില് കശാപ്പ് ചെയ്യാന് അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു ഹര്ജിയിലെ ആവശ്യം. ഗോ സംരക്ഷണം ഗാന്ധിജി ഊന്നി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷം നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങള് ഗോവധം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പല കോടതികളും ശരിവെച്ചതാണ്. ഇസ്ലാമില് ബക്രീദിനെ പശുവിനെ ബലി നല്കുന്നത് നിര്ബന്ധിത പ്രവര്ത്തിയല്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.