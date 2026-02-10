70,000 രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക; വൈദ്യുതി ബില്‍ അടയ്ക്കാത്തതിനാല്‍ ജിഎസ്ടി ഓഫീസിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബന്ധം കെഎസ്ഇബി വിച്ഛേദിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: വൈദ്യുതി ബില്ലുകള് അടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് എറണാകുളത്തെ സെന്ട്രല് ജിഎസ്ടി ഓഫീസിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബന്ധം കെഎസ്ഇബി വിച്ഛേദിച്ചു. എറണാകുളത്തെ ആലുവയിലെ ജിഎസ്ടി ഓഫീസിലെ ഫ്യൂസ് ജീവനക്കാര് ഊരിമാറ്റി. ഇതോടെ ഓഫീസിന്റെ പ്രവര്ത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഓഫീസില് 70,000 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ബില് കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരുന്നു.
കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാന് കൂടുതല് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവകാശപ്പെട്ടു. കെഎസ്ഇബി ധിക്കാരപരവും ഉന്നതവുമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും ഇത് രണ്ട് വകുപ്പുകള്ക്കിടയില് തര്ക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായും ആരോപിച്ചു.