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കെഎസ്ആര്ടിസിയില് മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു; മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള 3 ഡ്രൈവര്മാരെ എല്ലാ മാസവും ആദരിക്കും
കൊച്ചി: സ്ത്രീകള്ക്കായുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിനെതിരെ പോരാടുകയും ഇന്ധനവിലയില് ആസന്നമായ വര്ദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള സംസ്ഥാന റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് (കെഎസ്ആര്ടിസി) ശക്തമായ ഇന്ധനക്ഷമതാ നടപടി ആരംഭിച്ചു. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളും വാഹന മൈലേജ് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉയര്ന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഡ്രൈവര്മാര്ക്ക് പ്രതിഫലം നല്കാനും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവരെ പരിശീലന സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും പദ്ധതി ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ആഭ്യന്തര വൃത്തങ്ങള് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തിയതി സുരക്ഷിതവും അപകടരഹിതവുമായ ഡ്രൈവിംഗും മൊത്തത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് കളക്ഷന് റെക്കോര്ഡുകളും മൂല്യനിര്ണ്ണയത്തില് ഇന്ധനക്ഷമതയും നോക്കും. ഓരോ യൂണിറ്റിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് ഡ്രൈവര്മാരുടെ പേരുകള് പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയും കോര്പ്പറേഷന് അവരെ പരസ്യമായി ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും.
അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൈലേജ് സ്കോറുള്ള 10 ഡ്രൈവര്മാരുടെ പേരുകളും പൊതു പട്ടികയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ വ്യക്തികളെ സജീവ ഡ്യൂട്ടിയില് നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട് എടപ്പാളിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കോര്പ്പറേഷന്റെ പ്രത്യേക ഇന്സ്ട്രക്ഷന് സെന്ററുകളില് നിര്ബന്ധിത തിരുത്തല് പരിശീലനത്തിനായി അയയ്ക്കും.