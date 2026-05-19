'കെഎസ്ആര്ടിസി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാന് സതീശന് വീട്ടില് നിന്ന് കൊണ്ടുവരും'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ എംഎം മണിയുടെ വിവാദ പരാമര്ശം
തിരുവനന്തപുരം: ജൂണ് 15 മുതല് സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് യാത്ര നല്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെതിരെ മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവ് എം എം മണി വിവാദ പരാമര്ശം നടത്തി. കെഎസ്ആര്ടിസി നടത്താന് സതീശന് വീട്ടില് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശം. കേരളത്തില് വികസനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
'തോറ്റ സര്ക്കാര് എല്ലാ നല്ല സേവനങ്ങളും ചെയ്തു. സതീശന് എന്താണ് ചെയ്യാന് പോകുന്നതെന്ന് കാണാം. പെന്ഷന് കിട്ടിയാല് കൊള്ളാം. കെഎസ്ആര്ടിസി നടത്താന് സതീശന് വീട്ടില് നിന്ന് കൊണ്ടുവരും,' എം എം മണി പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫിന്റെ പരാജയത്തിന് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിയെന്നും ആ പരാജയത്തിന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി കാരണമാണെന്ന് താന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളില് പിണറായി വിജയനും എം വി ഗോവിന്ദനുമെതിരെ ഉയര്ന്ന വിമര്ശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
