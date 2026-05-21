ഇടുക്കിയില് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസില് പാറ വീണ് യാത്രക്കാരന് പരിക്ക്
ഇടുക്കി: പുലര്ച്ചെ ഒരു കുന്നിന് ചെരുവില് നിന്ന് ഒരു വലിയ പാറ പൊട്ടിവീണ് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടു. അപകടത്തില് ഒരാള്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പെരുവന്താനം 40-ാം മൈലില് പുലര്ച്ചെ 4:45 ഓടെയാണ് സംഭവം. കുമളി വഴി സര്വീസ് നടത്തിയ കോട്ടയത്തേക്ക് പോയ കെഎസ്ആര്ടിസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസില് 50 ഓളം യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ബസിന്റെ പിന്ഭാഗത്ത് പാറ ഇടിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് പിന്സീറ്റുകളില് കാര്യമായ കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. പിന്നില് ഇരുന്ന പള്ളിക്കത്തോട് സ്വദേശിയായ രാജു എന്ന യാത്രക്കാരന് അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിന് വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രാദേശിക അധികാരികള് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും പരിക്കുകള് ഗുരുതരമല്ല. ബാക്കിയുള്ള യാത്രക്കാര് പരിക്കേല്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.