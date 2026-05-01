1 മെയ് 2026
പ്രവേശന അനുമതി നിയമങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ച് ലക്ഷദ്വീപ്, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വെള്ളി, 1 മെയ് 2026 (08:42 IST)
കൊച്ചി: ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവേശന അനുമതി നിയമങ്ങളില്‍ ഇളവ് വരുത്തി. പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം അംഗീകരിച്ച ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ അന്വേഷണങ്ങളില്‍ കുത്തനെ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസിയുടെ സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയും അവരുടെ ജന്മനാട്ടില്‍ നിന്ന് പോലീസ് ക്ലിയറന്‍സ് നേടുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യകതകള്‍ ഇപ്പോള്‍ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പെര്‍മിറ്റ് നേടുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. കൂടാതെ പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലക്ഷദ്വീപിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സീസണ്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 15 മുതല്‍ മെയ് 15 വരെയാണ്. നവംബര്‍ മുതല്‍ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവാണ് യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. കൊച്ചി, ബെംഗളൂരു, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ദ്വീപുകളിലേക്ക് ദിവസേന വിമാന സര്‍വീസുകളുണ്ട്. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് കപ്പലിലും യാത്ര ചെയ്യാം. താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള ചെലവുകള്‍ക്ക് പുറമേ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ പ്രതിദിനം 200 രൂപ ഹെറിറ്റേജ് ഫീസ് നല്‍കണം. പരിമിതമായ താമസ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്.

നേരത്തെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ദ്വീപുകളിലെ താമസക്കാരില്‍ നിന്ന് ക്ഷണക്കത്തും (സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്) അവരുടെ പ്രാദേശിക പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നുള്ള സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമായിരുന്നു. പെര്‍മിറ്റ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ടൂര്‍ പാക്കേജുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായി ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരെ ക്രമീകരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം സന്ദര്‍ശകര്‍ കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും പെര്‍മിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കണം.

സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ട ദ്വീപുകള്‍, എത്തിച്ചേരുന്ന സമയം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ അപേക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. പെര്‍മിറ്റില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്വീപുകളിലേക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. കൊച്ചിയിലെ ഒമ്പത് എജന്‍സികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളം ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം അംഗീകരിച്ച 27 ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സികളുണ്ട്.


