വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026
പാമ്പുകടിയേറ്റു ചികിത്സയിലിരിക്കെ നാലര വയസ്സുകാരി മരിച്ചു

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026 (15:36 IST)
കാസര്‍കോട്: വീടിനടുത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലര വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. കാസര്‍കോട് എളേരിയിലെ ശരത്തിന്റെയും അജിതയുടെയും മകള്‍ ഋതു ചന്ദ്രയാണ് മരിച്ചത്. കണ്ണൂരിലെ പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് കുട്ടി മരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചത്. വീടിനടുത്ത് മറ്റ് കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുകയായിരുന്നു ഋതു. അതിനിടയില്‍ അവരുടെ കളിപ്പാട്ടം സമീപത്തുള്ള മരപ്പലകകള്‍ക്കിടയില്‍ വീണു. കളിപ്പാട്ടം എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയില്‍ പലകകള്‍ക്കിടയില്‍ ഇരുന്ന മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പ് കടിക്കുകയായിരുന്നു.ഉടന്‍ തന്നെ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവിടെ ആന്റിവെനം ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. പരിയാരത്തേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ആന്റിവെനം നല്‍കി പക്ഷേ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമായിരുന്നു.

ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മന്ദഗതിയിലായതിനാല്‍ കുട്ടിയെ ഐസിയുവില്‍ നിന്ന് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. മൂന്ന് ദിവസം വെന്റിലേറ്ററില്‍ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് കുട്ടി മരിച്ചു.


