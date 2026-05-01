വെള്ളി, 1 മെയ് 2026
കുംഭമേള താരത്തിന്റെ പരാതിയില്‍ സംവിധായകന്‍ സനോജ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് കൊച്ചി പോലീസ്

ശ്രീനു എസ്| Last Updated: വെള്ളി, 1 മെയ് 2026 (08:56 IST)
കൊച്ചി: കുംഭമേളയ്ക്കിടെ വൈറലായ പെണ്‍കുട്ടി ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള സംവിധായകന്‍ സനോജ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നല്‍കി. എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരായാണ്പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചത്. 2025-ല്‍ തന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'ദി ഡയറി ഓഫ് മണിപ്പൂര്‍' എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. സംവിധായകന്‍ ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ പലതവണ തന്നെ അനുചിതമായി സ്പര്‍ശിച്ചതായി അവര്‍ ആരോപിച്ചു. സംഭവസമയത്ത് താന്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആളായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കൊച്ചി പോലീസ് എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും കേസ് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണത്തിനായി മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ഫര്‍മാന്‍ ഖാനുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ശേഷം സനോജ് മിശ്ര സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തന്നെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു വരികയാണെന്നും പെണ്‍കുട്ടി ആരോപിച്ചു.

മധ്യപ്രദേശില്‍ തനിക്കെതിരെ ഫയല്‍ ചെയ്ത നിയമപരമായ കേസുകള്‍ക്ക് പിന്നിലും സനോജ് മിശ്രയാണെന്ന് അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ 'ലവ് ജിഹാദ്' ആരോപിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന് വിഎച്ച്പി നേതാവ് അനില്‍ വിളയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേര്‍ക്കെതിരെയും അവര്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :