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ചവിട്ടുകയും ചൂരലുപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയും ചെയ്തു: അധ്യാപകനെ പരിഹസിച്ചതിന് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ചതായി ആരോപണം
കുമിളി: അണക്കര സര്ക്കാര് സ്കൂളില് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ അധ്യാപകന് ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ചുവെന്ന പരാതിയില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിലെ തമിഴ് മീഡിയം വിഭാഗത്തില് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി പരിഹസിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപകന് ശിവകുമാര് കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചതായി പരാതിയില് പറയുന്നു.
മുട്ടുകുത്തിക്കാന് നിര്ബന്ധിക്കുകയും, ചവിട്ടുകയും, വടി ഒടിയുന്നതുവരെ തുടര്ച്ചയായി വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തതായി കുട്ടി അവകാശപ്പെട്ടു. തന്റെ മകന് കഠിനമായ വേദനയോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നതെന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് കുട്ടിയെ വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കായി വണ്ടന്മേട് സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
ഡോക്ടര് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താന് പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വണ്ടന്മേട് പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് സ്കൂള് അധികൃതരും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.