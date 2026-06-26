അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡിക്ക് മുന്നില് വീണ്ടും വീണ ഹാജരായി
- മാസപ്പടി കേസ്: അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിഎംആര്എല് നല്കിയ ഹാജിയെ എതിര്ക്കാന് ഇഡി
- കരാർ എങ്ങനെ വീണ വിജയന് ലഭിച്ചു?, അന്വേഷണം പിണറായി സർക്കാരിലേക്കും നീട്ടാൻ ഇഡി
- തെക്കന് കേരളത്തില് മഴ ശക്തം; വരും മണിക്കൂറുകളില് ഈ ജില്ലകളില് മഴ കനക്കും
- മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
മാസപ്പടി കേസില് പിണറായി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സിഎംആര്എല്ലിന് കിട്ടിയ ആനുകൂല്യങ്ങള് ഇഡി അന്വേഷിക്കും
കൊച്ചി: മാസപ്പടി കേസില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ഒന്നാം പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. കൊച്ചിന് മിനറല്സ് ആന്ഡ് റൂട്ടൈല് ലിമിറ്റഡ് (CMRL) വീണയ്ക്ക് കരാര് എങ്ങനെ നല്കിയെന്ന് ഏജന്സി പരിശോധിക്കും. ഒന്നാം എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സിഎംആര്എല്ലിന് നല്കിയ അനര്ഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി വീണയ്ക്ക് പ്രതിമാസ പേയ്മെന്റുകള് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇഡി വിശ്വസിക്കുന്നു. അന്വേഷണം ഈ വശത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത.
സിഎംആര്എല്ലിനും എക്സലോജിക് സൊല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയും ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വീണയുടെ മൊഴികളില് ഇപ്പോഴും പൊരുത്തക്കേടുകള് ഉണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വിശ്വസിക്കുന്നു. കരാറില് അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വീണ വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ ഇഡി ഇത് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. തല്ഫലമായി മൂന്നാം ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അടുത്ത ആഴ്ച അവരെ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
സ്ഫോടനത്തില് 12 ഇന്ത്യക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര് അമീറില് നിന്ന് ഫോണ് കോള്
അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നത
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില് അഴിച്ചുപണി ഉടന് തന്നെ, ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ മന്ത്രി സ്ഥാനം തെറിച്ചേക്കും, രാഘവ് ഛദ്ദ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്..
കരാർ എങ്ങനെ വീണ വിജയന് ലഭിച്ചു?, അന്വേഷണം പിണറായി സർക്കാരിലേക്കും നീട്ടാൻ ഇഡി
തെക്കന് കേരളത്തില് മഴ ശക്തം; വരും മണിക്കൂറുകളില് ഈ ജില്ലകളില് മഴ കനക്കും
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തെ റേഷൻ മുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുടക്കി. ട്രോളിങ് നിരോധന കാലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം അറുതിയുടെ കാലമാണ്. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല.