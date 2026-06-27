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ഇറാനിലേക്ക് അമേരിക്കന് കാര്ഷിക ഉല്പന്നങ്ങള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യും: ട്രംപ്
ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാറില് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ടെഹ്റാന് ഉള്പ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇത്തവണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് മിസൈലുകളിലോ ഉപരോധങ്ങളിലോ അല്ല, മറിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലും വ്യാപാരത്തിലുമാണ്.
അമേരിക്കന് കര്ഷകരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി വൈറ്റ് ഹൗസില് സംഘടിപ്പിച്ച അത്താഴവിരുന്നില് സംസാരിക്കവെ ഗോതമ്പ്, സോയാബീന്, ധാന്യം എന്നിവയുടെ ആഗോള വ്യാപാര പ്രവാഹത്തെ പുനര്നിര്മ്മിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള, യുഎസ് കാര്ഷിക കയറ്റുമതിയുടെ ഒരു പ്രധാന പുതിയ വിപണിയായി ഇറാന് ഉടന് ഉയര്ന്നുവരുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
'നമുക്ക് മറ്റൊരു വിപണി വരുന്നു. ഒരു പുതിയ വിപണി വരുന്നു. അതിനെ ഇറാന് എന്ന് വിളിക്കുന്നു' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. രാജ്യം ഉടന് തന്നെ വലിയ അളവില് അമേരിക്കന് ഗോതമ്പ്, സോയാബീന്, ധാന്യം എന്നിവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന് തുടങ്ങുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇറാന് ഭക്ഷ്യ വിതരണ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും നിര്ദ്ദിഷ്ട ക്രമീകരണം മുന്നോട്ട് പോയാല് അമേരിക്കന് കര്ഷകര്ക്ക് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇറാന്റെ ഫ്രീസുചെയ്യാത്ത ആസ്തികളില് ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് ഗോതമ്പ്, സോയാബീന്, ചോളം തുടങ്ങിയ യുഎസ് കാര്ഷിക ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വാങ്ങാന് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ചര്ച്ചകള് നടന്നുവരികയാണ്. അത്തരമൊരു സംവിധാനം ഇറാനിയന് ജനതയെ പോറ്റാന് സഹായിക്കുകയും അമേരിക്കന് കര്ഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാന്സ് നേരത്തെ നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും അമേരിക്കന് കാര്ഷിക ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാറും ഇറാനിയന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഫണ്ടുകള് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഷിംഗ്ടണിന്റെ ചില അവകാശവാദങ്ങളെ അവര് എതിര്ത്തു.