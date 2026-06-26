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മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒൻപത് അർധരാത്രി മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ 52 ദിവസത്തേക്കാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം
ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തെ റേഷൻ മുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുടക്കി. ട്രോളിങ് നിരോധന കാലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം അറുതിയുടെ കാലമാണ്. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല.
സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒൻപത് അർധരാത്രി മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ 52 ദിവസത്തേക്കാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം. കടൽവിഭവങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലയളവിൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. നിരോധനം കാലയളവിൽ ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള കാരിയർ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രോൾ ബോട്ടുകൾക്ക് കടലിൽ പോകുന്നതിന് കർശന വിലക്കുണ്ട്. എന്നാൽ, പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിലക്ക് ബാധകമല്ല.
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മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തെ റേഷൻ മുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുടക്കി. ട്രോളിങ് നിരോധന കാലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം അറുതിയുടെ കാലമാണ്. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല.