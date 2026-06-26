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  4. Enforcement directorate probe into CMRL- Exalogic case to Pinarayi vijayan government
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (12:34 IST)

കരാർ എങ്ങനെ വീണ വിജയന് ലഭിച്ചു?, അന്വേഷണം പിണറായി സർക്കാരിലേക്കും നീട്ടാൻ ഇഡി

CMRL- Exalogic,Kerala News, Pinarayi vijayan, Kerala Politics
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (12:34 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (12:37 IST)
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മാസപ്പടി കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്കും. എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സിഎംആര്‍എല്ലിന് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുക. വീണയ്ക്ക് നല്‍കിയ മാസപ്പടിയ്ക്ക് പിന്നില്‍ സിഎംആര്‍എല്ലിന് സര്‍ക്കാര്‍ വഴി ലഭിച്ച വഴിവിട്ട സഹായങ്ങളാകാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
 
കരാറില്‍ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്നാണ് ഇഡി വിലയിരുത്തുന്നത്. ആദ്യ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരും സിഎംആര്‍എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുക.കരാര്‍ ലഭിച്ചതില്‍ അസ്വാഭാവികതകള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നാണ് വീണ മൊഴിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് ഇഡി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. വീണയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ ഉടനുണ്ടാകും. ഇന്നലെ 10 മണിക്കൂര്‍ നേരം ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ നീണ്ടിരുന്നു.
 
എസ്എഫ്‌ഐഒ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധരേഖകള്‍ ലഭ്യമായതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി രണ്ടാമതും കൊച്ചിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്.  കരിമണല്‍ കമ്പനിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാട് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയന് കമ്പനിയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതിലടക്കം ഇഡി വീണയോട് വ്യക്തത തേടിയെന്നാണ് വിവരം.ALSO READ: 'ഇന്ധന സെസ് കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല'; മലക്കംമറിഞ്ഞ് സതീശൻ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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