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മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് പ്ലസ് വണ്ണിന് അധിക സീറ്റുകളും ബാച്ചുകളും അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എന് ഷംസുദ്ദീന്
മലപ്പുറത്തും പാലക്കാടും പ്ലസ് വണ്ണിന് അധിക സീറ്റുകളും ബാച്ചുകളും അനുവദിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്. ഷംസുദീന് പറഞ്ഞു.
മൂന്നാം അലോട്ട്മെന്റിനുശേഷം പാലക്കാട്ടും മലപ്പുറത്തും സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് പരിഹരിക്കാന് ആവശ്യമായ നടപടികള് ഉടന് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ബാഗുകള് പരിശോധിക്കാന് അധ്യാപകര്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുന്നതില് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഷംസുദീന് പറഞ്ഞു. വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ശകാരിച്ചും ശിക്ഷിച്ചും അവരെ തിരുത്താന് കഴിയില്ല. വിദ്യാര്ത്ഥികളെ പരിശോധിക്കാന് അധ്യാപകര്ക്ക് അനുമതി നല്കിയാല് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പിഎം എസ്എച്ച്ആര്ഐ വിഷയത്തിലും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. മുന് സര്ക്കാര് പിഎം എസ്എച്ച്ആര്ഐയില് ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ നാണക്കേട് മറയ്ക്കുക എന്നതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പിഎം ശ്രീ കരാര് റദ്ദാക്കാന് കോടതിയെ സമീപിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഷംസുദ്ദീന് അറിയിച്ചു. മുന് സര്ക്കാര് ഏകപക്ഷീയമായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നല്കുന്ന ഒരു കരാറില് ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് ഈ കരാര് റദ്ദാക്കാന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.