ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026
ജാഗ്രത; അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്കു സാധ്യത

കേരളത്തിൽ മേയ് 26 ഓടെ കാലവർഷം എത്താൻ സാധ്യതയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

WEBDUNIA| Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (14:29 IST)

അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും; കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കാലവർഷം ശ്രീലങ്കയിലും കന്യാകുമാരി കടലിലും എത്തി. കേരളത്തിൽ മേയ് 26 ഓടെ കാലവർഷം എത്താൻ സാധ്യതയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.


