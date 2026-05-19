ഇരു കൈകളും ഹാന്ഡില്ബാറില് വയ്ക്കാതെ ബൈക്കുകള് ഓടിക്കുന്നത് തടയാന് പുതിയ സര്ക്കാര് നിയമം
ന്യൂഡല്ഹി: ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്ക്കായി കേന്ദ്രം പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ബൈക്കുകളും സ്കൂട്ടറുകളും ഓടിക്കുമ്പോള് ഇരു കൈകളും ഹാന്ഡില്ബാറില് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാന് ഇത് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യന് റോഡുകളിലെ അപകടകരമായ റൈഡിംഗ് പെരുമാറ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അപകട സാധ്യതകള് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെയര് 'ഹാന്ഡ്സ്-ഫ്രീ' സുരക്ഷാ സംവിധാനം സര്ക്കാര് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ആഭ്യന്തര കരട് നിര്ദ്ദേശം ഉദ്ധരിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
അശ്രദ്ധമായ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടുകള്, വേഗത, സോഷ്യല് മീഡിയ നയിക്കുന്ന റൈഡിംഗ് പ്രവണതകള് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകള്ക്കിടയിലാണ് ഈ നിര്ദ്ദേശം. ഇന്ത്യയില് റോഡപകട മരണങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വാഹന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയ നിര്ദ്ദേശം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗതാഗത മാര്ഗ്ഗം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ്.
നിയമങ്ങള് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാല് ഭാവിയില് ഇന്ത്യയില് വില്ക്കുന്ന ബൈക്ക്, സ്കൂട്ടര് മോഡലുകളില് പുതിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് സംയോജിപ്പിക്കാന് നിര്മ്മാതാക്കള് നിര്ബന്ധിതരായേക്കാം.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.