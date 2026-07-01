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കുടിശ്ശിക തീര്ക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല; പണിമുടക്കി കേരളത്തിലെ എഐ ട്രാഫിക് ക്യാമറ നെറ്റ്വര്ക്ക്
തിരുവനന്തപുരം: കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരില് സംസ്ഥാനത്തെ AI ക്യാമറകളുടെ ശൃംഖലയിലേക്കുള്ള ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനങ്ങള് നിര്ത്തിവച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കേരളത്തിലെ AI അധിഷ്ഠിത ഗതാഗത സംവിധാനം സ്തംഭിച്ചു. കെല്ട്രോണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള കണക്ഷന് ഇന്റര്നെറ്റ് സേവന ദാതാവായ ജിയോ വിച്ഛേദിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് തടസ്സം ഉണ്ടായത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്ന് 90 കോടിയിലധികം രൂപ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനുള്ളതിനാല് ഏജന്സിക്ക് കുടിശ്ശിക തീര്ക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല.
ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ഷന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതോടെ AI ക്യാമറകളില് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള് ഇനി കണ്ട്രോള് റൂമുകളിലേക്ക് കൈമാറില്ല. ഇത് പുതിയ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ക്യാമറ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പിഴ ചുമത്തുന്നതിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള റോഡ് നിയമ ലംഘനങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രാഫിക് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2023 ഏപ്രിലില് കേരളം AI ക്യാമറ ശൃംഖല പുറത്തിറക്കിയത്.