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  4. KSRTC to adjust bus timings by 5-10 minutes to reduce competition with private buses
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (11:21 IST)

സ്വകാര്യ ബസുകളെ 'പ്രിയദർശിനി' തകർക്കുന്നു, ഷെഡ്യൂൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ

Private Bus owners, KSRTC,Bus Strike,Priyadarshini schema
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (11:21 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (11:21 IST)
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ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യയാത്ര അനുവദിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്രക്കാരെ നഷ്ടമായ സ്വകാര്യബസുകളെ സംരക്ഷിക്കാനായി കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളുടെ സമയം പുനക്രമീകരിക്കാനൊരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍. സ്വകാര്യ ബസുകളുമായി മത്സരയോട്ടം നടത്തിയിരുന്ന പാതകളില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തില്‍ ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളുടെ ഷെഡ്യൂള്‍ പുനക്രമീകരിക്കാനാണ് നീക്കം.
 
സ്വകാര്യബസുകളില്‍ യാത്രക്കാരെ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളുടെ യാത്രാ സമയത്തില്‍ 5-10 മിനിറ്റ് മാറ്റം വരുത്താനാണ് തീരുമാനം. 3125 ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളിലാണ് നിലവില്‍ സൗജന്യയാത്ര അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 40 ശതമാനവും സ്വകാര്യബസുകളെ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
 
നേരത്തെ വരുമാനം ഉയര്‍ത്താനായി സ്വകാര്യബസുകളുമായി മത്സരയോട്ടം നടത്തിയിരുന്ന റൂട്ടുകളിലാകും മാറ്റം വരുത്തുക. ചില പാതകളില്‍ ആവശ്യത്തിലധികം പ്രിയദര്‍ശിനി ഓര്‍ഡിനറികള്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ ചില റൂട്ടുകളില്‍ സൗജന്യയാത്ര പരിമിതമാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ സൗജന്യയാത്രയുടെ ഗുണം കൂടുതലും തെക്കന്‍ ജില്ലകളിലാണ്. എന്നാല്‍ ഈ ജില്ലകളില്‍ പോലും എല്ലാ റൂട്ടിലും ഈ ബസുകളില്ലെന്ന പരാതിയുണ്ട്. ബസുകള്‍ ചില റൂട്ടുകള്‍ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഓടുന്നത്.
 
സ്വകാര്യബസുകളുമായി റൂട്ട് പങ്കിടുന്ന മേഖലകളില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ശേഷം സ്വകാര്യബസുകളുടെ വരുമാനത്തില്‍ പ്രതിദിനം 1500 മുതല്‍ 2000 രൂപയുടെ വരെ കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോണ്‍ നിയമസഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നികുതിയില്‍ 50 ശതമാനം ഇളവ് നല്‍കിയിട്ടും നഷ്ടം നികത്താന്‍ സ്വകാര്യബസുകള്‍ക്ക് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. 10 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് 24,000 സ്വകാര്യബസുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് 8000ത്തില്‍ താഴെയാണ്. സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ നിരത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ പുനക്രമീകരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി പരിഗണിക്കുന്നത്.ALSO READ: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച വിഷയം; നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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