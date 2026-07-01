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കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് കാപ്പ തടവുകാര് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷത്തില് പതിനൊന്ന് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു
കണ്ണൂര്: കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് കേരള സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (തടയല്) നിയമം (കാപ്പ) പ്രകാരം തടവിലാക്കപ്പെട്ട തടവുകാര്ക്കിടയിലുണ്ടായ അക്രമാസക്തമായ സംഘര്ഷത്തില് അഞ്ച് ജയില് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്പ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ജയിലിന്റെ ഒന്നാം ബ്ലോക്കിലാണ് സംഭവം. ജയില് അധികൃതര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് തടവുകാര്ക്കിടയില് സംഘര്ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ജലാലുദ്ദീന് എന്ന തടവുകാരന് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം മുറിവേല്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അത് കൂടുതല് വഷളാവുകയും ചെയ്തു.
സ്വയം മുറിവേല്പ്പിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടന് ജയില് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥലത്തെത്തി ഇടപെടാന് ശ്രമിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റുമുട്ടിയ തടവുകാര് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു ഇത് ശാരീരിക സംഘര്ഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
സംഘര്ഷത്തില് അഞ്ച് ജയില് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും ആറ് തടവുകാര്ക്കും പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും പിന്നീട് ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ജീവനക്കാര്ക്കോ തടവുകാര്ക്കോ ഉണ്ടായ പരിക്കുകളൊന്നും ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ജയില് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാപ്പ പ്രകാരം കേസെടുത്ത തടവുകാര് പലപ്പോഴും പ്രകോപനപരമായ പെരുമാറ്റത്തില് ഏര്പ്പെടുകയും ജയിലിനുള്ളില് തടസ്സങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.