കാണാതായ വിവരാവകാശ ഫയലുകള്; ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കേരള വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
കോഴിക്കോട്: ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകള് കാണാനില്ലെന്നോ ലഭ്യമല്ലെന്നോ പറഞ്ഞ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കേരള വിവരാവകാശ കമ്മീഷണര് ടി.കെ. രാമകൃഷ്ണന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. വിവരാവകാശ അപേക്ഷകള്ക്ക് മറുപടിയായി ഫയല് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നോ ലഭ്യമല്ലെന്നോ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചിലപ്പോള് പറയാറുണ്ടെന്ന് രാമകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. ഫയലുകള് സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അധികൃതര്ക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തിങ്കളാഴ്ച ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് കോണ്ഫറന്സ് ഹാളില് നടന്ന സിറ്റിംഗിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു ഫയല് കാണാതായാല് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഓരോ ഫയലിനും ചുമതലപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് (കസ്റ്റഡിയന്) ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരില് നിന്നാണ് ഫയല് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കണ്ടെത്തി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ക്രിയാത്മകമായി സമീപിക്കണമെന്നും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് വിവരങ്ങള് നല്കണമെന്നും രാമകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത മാസം ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും വിവരാവകാശ കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു.
കാരന്തൂര് സ്വദേശിയായ അബ്ദുള് കലാം നല്കിയ പരാതിയില് കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ വിവരാവകാശ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഫയല് കണ്ടെത്തി ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് നല്കാന് രാമകൃഷ്ണന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ചിട്ടും വിവരങ്ങളും രേഖകളുടെ പകര്പ്പുകളും നല്കുന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് കോഴിക്കോട് ഗവണ്മെന്റ് എന്ജിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിവരാവകാശ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ശാസിച്ചു. പരാതിക്കാരന് വിവരങ്ങള് ഉടന് തന്നെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി അയച്ചുനല്കാന് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചതായി പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. നാദാപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വിവരാവകാശ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് അപേക്ഷകന് ആവശ്യപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് നല്കാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. വിവരങ്ങള് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാരണത്താല് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് മലബാര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് വിവരങ്ങള് നല്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. സിറ്റിംഗില് പതിനഞ്ച് പരാതികള് തീര്പ്പാക്കിയതായും പ്രസ്താവനയില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.