വൈദ്യുത തടസ്സം ആദ്യം ഒന്ന് വീതം 3 നേരം, ഇപ്പോൾ അതും മാറി, സഹികെട്ട് ജനം, പറയാതെ തരമില്ല, ഇത് അനാസ്ഥാ.. കഴിവുകേട്
പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാറിന് പല കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ മുടങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് കേരളം ഒന്നടങ്കം ഇപ്പോള് പറയുന്നത്.
ഇരുണ്ടകാലം എന്ന ഇടതുപക്ഷ ക്യാമ്പയിന് പലര്ക്കും ഓര്മയുണ്ടാകും. ലോഡ് ഷെഡിങ്ങില്ലാത്ത 10 വര്ഷഭരണമെന്നത് വലിയ നേട്ടമായി ഉയര്ത്തികാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടത് പക്ഷത്തിന്റെ ഇലക്ഷന് ക്യാമ്പയിനായിരുന്നു അത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തില് ഇടത്പക്ഷത്തിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസ് അധികാരത്തില് വന്നതോടെ ക്യാമ്പയ്നിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങള്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് നിലവില് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാറിന് പല കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ മുടങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് കേരളം ഒന്നടങ്കം ഇപ്പോള് പറയുന്നത്.
എല് നിനോ, മഴലഭ്യതയില് കുറവ്, കടമായി വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനല്കേണ്ട സാഹചര്യം എന്നിവയാണ് പ്രതിസന്ധിയായി കെഎസ്ഇബിയും വൈദ്യുതി വകുപ്പും പറയുന്നതെങ്കിലും പല നേരങ്ങളിലായി 20- 30 നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ലോഡ് ഷെഡിങ്ങ് ജനങ്ങള്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചില്ലറയല്ല. വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സമയത്തെന്തിന് ഓപ്പറേഷന് നടത്തിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒരിക്കല് ശകാരം നടത്തിയപ്പോള് വൈദ്യുതി എപ്പോള് പോകും എന്ന് പോലും അറിയിക്കാത്ത വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ സമീപനത്തെ ദയനീയം എന്നല്ലാതെ പറയാന് മറ്റൊന്നില്ല.
മുന്പും കേരളത്തില് പലപ്പോഴായി വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും ജനം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പീക്ക് ഉപയോഗത്തിന്റെ സമയത്ത് രാത്രിയില് നിശ്ചിതമായ സമയത്തില് അര മണിക്കൂര് എന്ന രീതി നമ്മളില് പലര്ക്കും അനുഭവമുള്ള കാര്യവുമാണ്. എന്നാല് പകല് സമയങ്ങളിലും കറന്റ് പോകും രാത്രിയില് ഒന്നല്ല പല തവണയായി പോകും എന്നിങ്ങനെ യാതൊരു പ്ലാനിങ്ങുമില്ലാതെ ബ്രേയ്ക്ക് പോയ വണ്ടി പോലെയാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ അവസ്ഥ.
7 മണി മുതല് 9 അല്ലെങ്കില് 10 മണിവരെയുള്ള സമയത്ത് അര മണിക്കൂർ കറന്റ് പോകും അതും നിശ്ചിത നേരത്ത് എന്ന അവസ്ഥയില് കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായി പ്ലാന് ചെയ്യാന് മുന്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ഇപ്പോള് 1 വീതം 3 നേരം പവര് കട്ടെന്ന രീതിയില് തുടങ്ങി കറന്റ് കണ്ടാല് ഭാഗ്യമെന്ന രീതിയിലേക്ക് കെഎസ്ഇബി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ഈ സ്ഥിതിയെങ്കില് സൂപ്പര് എല് നിനോ ആഞ്ഞടിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന വേനല്ക്കാലത്ത് എന്താകും സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോള് ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിടിച്ചാല് കുറ്റം പറയാനൊക്കില്ല.
വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് വൈദ്യുത വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്ത്തനമെന്ന് പറയാതെ തരമില്ല. ഉത്തരേന്ത്യയില് മഴ കാരണം കല്ക്കരിയില്ലാതെ വന്നതോടെ വൈദ്യുതോല്പ്പാദനം കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ കേന്ദ്രവിഹിതം കുറഞ്ഞു. മഴ കുറഞ്ഞതോടെ നാട്ടിലെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞു എന്നിവ കാരണമായി പറയാമെങ്കിലും എപ്പോള് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമെന്നോ എത്ര നേരം മുടങ്ങുമെന്നോ ജനത്തെ അറിയിക്കാതെയുള്ള ഭരണത്തെ അനാസ്ഥ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് വിളിക്കാന് തരമില്ല. ജനത്തിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടാല് സര്ക്കാരിന്റെ ഉറക്കം ജനം കളയുന്ന നാളുകളും ഏറെ വിദൂരമാകില്ല.ALSO READ: 'ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മന്ത്രി'; സണ്ണി ജോസഫിനെതിരെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വിമർശനം