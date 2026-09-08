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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (21:04 IST)

തിയറ്ററുകളില്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ അളവോ തൂക്കമോ വിലയോ മാറ്റിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

Malayalam Cinema, Producers Association, AMMA, Kerala Govt
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (21:04 IST)
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കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്ററുകളിലും വിപണികളിലും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ അളവ്, തൂക്കം, വില എന്നിവയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേരള ഭക്ഷ്യ-സിവില്‍ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതികളെത്തുടര്‍ന്ന് മാളുകളിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളില്‍ ലീഗല്‍ മെട്രോളജി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് ജേക്കബിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായത്.
 
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ നടന്ന പഞ്ചായത്ത്-മുനിസിപ്പാലിറ്റി തല ഓട്ടോറിക്ഷാ ഫെയര്‍ മീറ്റര്‍ പരിശോധനാ ക്യാമ്പില്‍ 'ലൈവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍' (live certificates) വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. തിയേറ്ററുകളില്‍ ടിക്കറ്റിനും ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ക്കും അമിതവില ഈടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം പരാതികള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍ വി.വി. രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പും വരുന്നത്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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