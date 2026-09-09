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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (11:06 IST)

ഇഡിയുടെ കത്ത്: പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനം?, കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും

സിഎംആര്‍എല്‍- എക്‌സലോജിക് ഇടപാടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയന്‍ മകള്‍ വീണ വഴി 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

Enforcement Directorate, Pinarayi Vijayan, Prevention of corruption act, Kerala News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (10:54 IST)
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സിഎംആര്‍എല്‍- എക്‌സലോജിക് ഇടപാടില്‍ അഴിമതിനിരോധന നിയമപ്രകാരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍, മുന്‍മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഭാര്യ ടി വീണ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ഇഡിയുടെ കത്തില്‍ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന് ധാരണ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി. ഇഡി നല്‍കിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് സൂചന.
 
കോടികളുടെ കൈക്കൂലി ഇടപാടായതിനാല്‍ നേരിട്ട് കേസെടുക്കണമോ അതോ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കേസെടുത്താല്‍ മതിയോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറലില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടി. പിന്നാലെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇ ഡി നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷണത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളായി കണക്കാക്കും. കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏജന്‍സി സ്വന്തം നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുന്ന തെളിവുകളുടെയും മൊഴികളുടെയും ബലത്തിലാകും.
 
സിഎംആര്‍എല്‍- എക്‌സലോജിക് ഇടപാടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയന്‍ മകള്‍ വീണ വഴി 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. ഈ പണം വീണയുടെ ഭര്‍ത്താവായ മുന്‍മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് വഴി ദുബായിലേക്ക് കടത്തിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും ഇഡി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നല്‍കിയ കത്തിലുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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