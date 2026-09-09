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  4. Pakistan's warning to the Houthis
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (10:52 IST)

'ഒരാള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണം എല്ലാവര്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്': ഹൂത്തികള്‍ക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

India, Ghost Bat, Drone Warfare, Pakistan Threat
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (10:57 IST)
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പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം എല്ലാവര്‍ക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ ഹൂത്തി ആക്രമണങ്ങളെത്തുടര്‍ന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
 
സൗദി അറേബ്യയില്‍ ഇറാനുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ യെമനിലെ ഹൂത്തി സൈന്യം മിസൈല്‍, ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര നടത്തി നഗരങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക, ഊര്‍ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമാക്കി കുറഞ്ഞത് 73 സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫിന്റെ പ്രസ്താവന.
 
'ഒരു അവ്യക്തതയും ഉണ്ടാകരുത്. ഇതൊരു സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല'- ജിയോ ടിവി ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ആസിഫ് പറഞ്ഞു. കരാര്‍ പ്രകാരം സൗദി അറേബ്യയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പാകിസ്ഥാന്‍ പാലിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഇതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ കരാറിന്റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍, ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ അത് പാലിക്കും' -ആസിഫ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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