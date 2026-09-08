കളമശ്ശേരിയില് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; സുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയില്
കൊച്ചി: കളമശ്ശേരിയില് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മുതദേഹം കളമശ്ശേരിയില് താമസിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അരുണ് രാജിന്റേതാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഇയാളെ കാണാതായിരുന്നു. കൊലപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കാമെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കളമശ്ശേരിയിലെ ബിവറേജസിനടുത്തുള്ള കാട്ടില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ബന്ധുക്കള് പോലീസില് വിവരമറിയിച്ചു. അരുണിന്റെ മൊബൈല് ഫോണ് സുഹൃത്തിന്റെ കൈയിലായിരുന്നു.
പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് അരുണിന്റെ പിതാവിന് കൈമാറി. തുടര്ന്ന് അരുണിന്റെ മരണത്തില് പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പികള് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മദ്യപിച്ചുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടര്ന്നുണ്ടായ വാക്കുതര്ക്കമാകാം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു. അരുണിന്റെ ശരീരത്തില് ചില പാടുകള് കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.