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  4. Kerala Thiruvonam Bumper 2026 Hits Record Sales with Record 30 Crore First Prize
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (15:07 IST)

ആകെ സമ്മാനത്തുക 125 കോടി, ഇതുവരെ വിറ്റത് 59 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ, തിരുവോണം ബമ്പർ, ബമ്പർ ഹിറ്റ്

Kerala Lottery Onam Bumper 30 Crore
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (15:00 IST)
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സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ തിരുവോണം ബമ്പര്‍ 2026 (BR-111) ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പനയില്‍  റെക്കോര്‍ഡ്. ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഒന്നാം സമ്മാനത്തുകയായ 30 കോടി രൂപ മുന്‍നിര്‍ത്തി പുറത്തിറക്കിയ തിരുവോണം ബമ്പറിന്റെ 59 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ഏജന്റുമാര്‍ ഒരു ടിക്കറ്റിന് സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കേണ്ട 390 രൂപ പ്രകാരം കൂട്ടിയാല്‍ തന്നെ ഇതുവരെ 230.10 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചു.
 
സമ്മാനത്തുകയായി ആകെ 125.54 കോടിയാണ് നല്‍കേണ്ടത്. ഏജന്‍സി കമ്മീഷന്‍ ഇനത്തില്‍ 12.55 കോടിയും മാറ്റിവെയ്ക്കണം. നറുക്കെടുപ്പിന് ഇനിയും 18 ദിവസം ബാക്കിയുള്ളതിനാല്‍ ടിക്കറ്റ് വില്പന ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം 75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത്. ഇത്തവണയും ടിക്കറ്റ് നിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ലാതെയാണ് 30 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമാക്കിയത്.
 
 TA, TB, TC, TD, TE, TG, TH, TJ, TK, TL എന്നീ 10 സീരീസുകളിലായാണ് ടിക്കറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 30 കൊടി രൂപ ഒരാള്‍ക്കും രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ 20 പേര്‍ക്കും മൂന്നാം സമ്മാനമായ 25 ലക്ഷം രൂപ 20 പേര്‍ക്കും നല്‍കും. ഈ മാസം 26നാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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