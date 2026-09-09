സൗദിയുടെ സമാധാനം കെടുത്തി ഹൂതി ബോംബിങ്, റിഫൈനറികൾ തീപിടുത്തം, വലിയ നാശനഷ്ടം
സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് മേഖലയിലെ നഗരങ്ങളില് വന് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് യെമനിലെ ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി സായുധസംഘം. എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളില് തീ പടര്ന്നതോടെ ഒട്ടേറെ കെട്ടിടങ്ങള് കത്തിനശിച്ചു. എഴുപതിലധികം ആളുകള്ക്ക് ഈ ആക്രമണങ്ങളില് പരിക്കേറ്റു.
JUST NOW: Saudi Arabia's vows to retaliate after Iran-backed Houthis struck southern cities including Abha, Khamis Mushait, Jazan, and Najran, injuring 73 civilians including women and children.— WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) September 8, 2026
pic.twitter.com/ZaNqigGYg5
സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമന് സര്ക്കാര് സഖ്യസേന ഹൂതികളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ വടക്കന് മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. യെമന് അതിര്ത്തിയോട് ചേര്ന്ന സൗദിയുടെ അബ്ഹ, നജ്റാന് നഗരങ്ങളിലെ റിഫൈനറികള്,ചെങ്കടലിലെ തുറമുഖ നഗരമായ ജസനിലെ റിഫൈനറി, ഊര്ജനിലയം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മിസൈല് ആക്രമണങ്ങളില് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. തെക്കന് നഗരമായ ഖമീസ് മുഷായത്തിലെ വ്യോമത്താവളത്തിലും ഹൂതികള് ബോംബിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സനായിലെ ജുബാ ജില്ലയില് സൗദി സേന നാലിടത്ത് കനത്ത് ബോംബിങ് നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് രാജ്യാന്തരവിപണിയില് എണ്ണവില ഇന്നലെ 2 ശതമാനത്തിലേറെ ഉയര്ന്നു.ALSO READ: 'ഒരാള്ക്കെതിരായ ആക്രമണം എല്ലാവര്ക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്': ഹൂത്തികള്ക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്