  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Oil refineries ignite following yemen rebel strikes in saudi arabia
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (11:23 IST)

സൗദിയുടെ സമാധാനം കെടുത്തി ഹൂതി ബോംബിങ്, റിഫൈനറികൾ തീപിടുത്തം, വലിയ നാശനഷ്ടം

Houthi Attack, Saudi arabia, Oil refineries attacked, Yemem strikes saudi
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (11:28 IST)
google-news
സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലെ നഗരങ്ങളില്‍ വന്‍ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് യെമനിലെ ഇറാന്‍ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി സായുധസംഘം. എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളില്‍ തീ പടര്‍ന്നതോടെ ഒട്ടേറെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ കത്തിനശിച്ചു. എഴുപതിലധികം ആളുകള്‍ക്ക് ഈ ആക്രമണങ്ങളില്‍ പരിക്കേറ്റു.
 
 സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സഖ്യസേന ഹൂതികളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ വടക്കന്‍ മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യെമന്‍ അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്ന സൗദിയുടെ അബ്ഹ, നജ്‌റാന്‍ നഗരങ്ങളിലെ റിഫൈനറികള്‍,ചെങ്കടലിലെ തുറമുഖ നഗരമായ ജസനിലെ റിഫൈനറി, ഊര്‍ജനിലയം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മിസൈല്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. തെക്കന്‍ നഗരമായ ഖമീസ് മുഷായത്തിലെ വ്യോമത്താവളത്തിലും ഹൂതികള്‍ ബോംബിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സനായിലെ ജുബാ ജില്ലയില്‍ സൗദി സേന നാലിടത്ത് കനത്ത് ബോംബിങ് നടത്തിയിരുന്നു.  ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യാന്തരവിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഇന്നലെ 2 ശതമാനത്തിലേറെ ഉയര്‍ന്നു.ALSO READ: 'ഒരാള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണം എല്ലാവര്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്': ഹൂത്തികള്‍ക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഇഡിയുടെ കത്ത്: പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനം?, കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

വൈദ്യുത തടസ്സം ആദ്യം ഒന്ന് വീതം 3 നേരം, ഇപ്പോൾ അതും മാറി, സഹികെട്ട് ജനം, പറയാതെ തരമില്ല, ഇത് അനാസ്ഥാ.. കഴിവുകേട്

വൈദ്യുത തടസ്സം ആദ്യം ഒന്ന് വീതം 3 നേരം, ഇപ്പോൾ അതും മാറി, സഹികെട്ട് ജനം, പറയാതെ തരമില്ല, ഇത് അനാസ്ഥാ.. കഴിവുകേട്7 മണി മുതല്‍ 9 അല്ലെങ്കില്‍ 10 മണിവരെയുള്ള സമയത്ത് അര മണിക്കൂർ കറന്റ് പോകും അതും നിശ്ചിത നേരത്ത് എന്ന അവസ്ഥയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പ്ലാന്‍ ചെയ്യാന്‍ മുന്‍പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ 1 വീതം 3 നേരം പവര്‍ കട്ടെന്ന രീതിയില്‍ തുടങ്ങി കറന്റ് കണ്ടാല്‍ ഭാഗ്യമെന്ന രീതിയിലേക്ക് കെഎസ്ഇബി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ട്രംപ്; അഞ്ച് ഇറാനിയൻ ടാങ്കറുകൾ തകർത്തു, ജോർദാനിൽ ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി

രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ട്രംപ്; അഞ്ച് ഇറാനിയൻ ടാങ്കറുകൾ തകർത്തു, ജോർദാനിൽ ഇറാന്റെ തിരിച്ചടിപശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും അശാന്തി പുകയുന്നു. ഇറാന്റെ അഞ്ച് ടാങ്കറുകൾ തകർത്തതായി യുഎസ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാനെ ആക്രമിക്കുകയെന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പിന്നോട്ടില്ല.

സൗദിയുടെ സമാധാനം കെടുത്തി ഹൂതി ബോംബിങ്, റിഫൈനറികൾ തീപിടുത്തം, വലിയ നാശനഷ്ടം

സൗദിയുടെ സമാധാനം കെടുത്തി ഹൂതി ബോംബിങ്, റിഫൈനറികൾ തീപിടുത്തം, വലിയ നാശനഷ്ടംസൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലെ നഗരങ്ങളില്‍ വന്‍ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് യെമനിലെ ഇറാന്‍ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി സായുധസംഘം. എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളില്‍ തീ പടര്‍ന്നതോടെ ഒട്ടേറെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ കത്തിനശിച്ചു. എഴുപതിലധികം ആളുകള്‍ക്ക് ഈ ആക്രമണങ്ങളില്‍ പരിക്കേറ്റു.

ഇഡിയുടെ കത്ത്: പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനം?, കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും

ഇഡിയുടെ കത്ത്: പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനം?, കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുംസിഎംആര്‍എല്‍- എക്‌സലോജിക് ഇടപാടില്‍ അഴിമതിനിരോധന നിയമപ്രകാരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍, മുന്‍മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഭാര്യ ടി വീണ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ഇഡിയുടെ കത്തില്‍ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന് ധാരണ.

'ഒരാള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണം എല്ലാവര്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്': ഹൂത്തികള്‍ക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

'ഒരാള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണം എല്ലാവര്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്': ഹൂത്തികള്‍ക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം എല്ലാവര്‍ക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ ഹൂത്തി ആക്രമണങ്ങളെത്തുടര്‍ന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.