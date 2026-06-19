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കേരളത്തെ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബാക്കും, ബജറ്റിൽ 200 കോടിയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
കേരളത്തെ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന ഏവിയേഷന് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ്ബാക്കി വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. നിലവില് 4 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങള് കേരളത്തിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വര്ധിച്ചുവരുന്ന വ്യോമയാന ആവശ്യകതകള്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയിലെ സാധ്യതകള് എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പദ്ധതി. പദ്ധതിക്കായി ആദ്യഘട്ടത്തില് 200 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സേവന മേഖലകള്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, വ്യോമയാന അനുബന്ധ വ്യാപാരസേവന മേഖലകള് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എയ്റോ സിറ്റി പദ്ധതികളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യാഥാര്ഥ്യമാകും. ഡിജിസിഐ മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരമുള്ള പൈലറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും വിമാന പരിപാലന എഞ്ചിനിയറിങ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുമെന്നും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല, ഗുരുതര വിഷയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് വിവാദത്തിൽ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അറിയിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്കു അനുവാദമുള്ളൂ. ഭരണഘടനാപരമായി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ഗവർണർക്കു അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിചിത്രന്യായീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടത്തിയത്.