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മുല്ലപ്പെരിയാറില് പുതിയ അണക്കെട്ട് അനുവദിക്കില്ല: ഉറച്ച നിലപാടുമായി വിജയ് സര്ക്കാര്
മുല്ലപ്പെരിയാറില് പുതിയ അണക്കെട്ട് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിജയ് സര്ക്കാര്. തമിഴ്നാട്ടില് ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് വിജയ് സര്ക്കാര് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തമിഴ്നാടിന്റെ കൂടി ചുമതലയുള്ള കേരള ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര അര്ലേക്കര് ആണ് വ്യാഴാഴ്ച നിയമസഭയില് നയ പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം വായിച്ചത്.
കൂടാതെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തെക്കന് ജില്ലകളുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനാഡിയായ അണക്കെട്ടില് അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തുന്നതിനും ജലനിരപ്പ് ഉയര്ത്തുന്നതിനും നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുമെന്നും നയ പ്രഖ്യാപനത്തില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം കാവേരി നദിയില് മേക്കേതാട്ടു അണക്കെട്ട് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള കര്ണാടകത്തിന്റെ നീക്കവും ചെറുക്കുമെന്നും നയ പ്രഖ്യാപനത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വിഷയങ്ങളില് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുന് സര്ക്കാരുകളുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് ടിവികെയുടെതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നയപ്രഖ്യാപനം.
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മുല്ലപ്പെരിയാറില് പുതിയ അണക്കെട്ട് അനുവദിക്കില്ല: ഉറച്ച നിലപാടുമായി വിജയ് സര്ക്കാര്
ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല, ഗുരുതര വിഷയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് വിവാദത്തിൽ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അറിയിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്കു അനുവാദമുള്ളൂ. ഭരണഘടനാപരമായി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ഗവർണർക്കു അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിചിത്രന്യായീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടത്തിയത്.