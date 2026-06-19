അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പ്രസംഗത്തിൽ പലതും പറയും പിഎം ശ്രീ കരാർ അറബിക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിയാൻ കഴിയുമോ? : കെ എം ഷാജി
- തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ, വിശദമായ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിലേക്ക്, അനുമതി ലഭിച്ചാൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പണിതുടങ്ങും
- മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു നുണയും പൊളിഞ്ഞു; പിഎം ശ്രീയിൽ നിന്ന് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പിന്മാറിയതായി കേന്ദ്രവും
- 'പിഎം ശ്രീ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ കെ.എം.ഷാജി എവിടെ'; ലീഗിന്റെ ബിജെപി വിധേയത്വത്തിൽ വിമർശനം
- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സംഘിവത്കരണം? പിഎം ശ്രീ നടപ്പിലാക്കാൻ സതീശൻ
കോണ്ഗ്രസിന്റെ ദേശീയനയത്തില് നിന്നും വ്യതിചലിച്ചോ?, പി എം ശ്രീ വിഷയത്തില് വിഡി സതീശന്റെ നില പരുങ്ങലില്
പിഎം ശ്രീയില് വാക്ക് മാറ്റിയതിന് പുറമെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നിലപാടില് നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര്.
പിഎം ശ്രീയില് വാക്ക് മാറ്റിയതിന് പുറമെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നിലപാടില് നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര്. ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയത്തിലും പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലും സോണിയ ഗാന്ധി ഉള്പ്പടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കള് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായ മാറ്റമാണ് വിഡി സര്ക്കാര് കേരളത്തില് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
കേന്ദ്രവുമായി കേരളം നേരത്തെ തന്നെ കരാര് ഒപ്പിട്ടിരുന്നുവെന്നും തിടുക്കപ്പെട്ട് പിന്മാറാനാകില്ലെന്നുമാണ് വി ഡി സതീശന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല് കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിസഭ പി എം ശ്രീയുമായി സഹകരിക്കുമ്പോള് ദേശീയ തലത്തില് അത് ചര്ച്ചയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നേരത്തെ ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസനയം,പി എം ശ്രീ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ എതിര്പ്പറിയിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് തങ്ങളുടെ മുഖമാസികയായ സന്ദേശിലടക്കം ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയത്തിലെ വിവാദ വിഷയങ്ങളെപറ്റി ഒരിക്കല് പോലും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചര്ച്ചനടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സമഗ്ര ശിക്ഷാ ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവെച്ചുകൊണ്ട് പിഎം ശ്രീ അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും കോണ്ഗ്രസ് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നിലനില്ക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാര് പിഎം ശ്രീയുമായി സഹകരിക്കുന്ന നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.ALSO READ: മോദി-സതീശന് കൂടിക്കാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച; ജിഎസ്ടി, പി എം ശ്രീ വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് സാധ്യത
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?
ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാന് കാത്തിരിക്കുന്നത് 40 കപ്പലുകള്; ആദ്യം എത്തുന്നത് എല്പിജി വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകള്
കേരളത്തെ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബാക്കും, ബജറ്റിൽ 200 കോടിയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
മുല്ലപ്പെരിയാറില് പുതിയ അണക്കെട്ട് അനുവദിക്കില്ല: ഉറച്ച നിലപാടുമായി വിജയ് സര്ക്കാര്
ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല, ഗുരുതര വിഷയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് വിവാദത്തിൽ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അറിയിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്കു അനുവാദമുള്ളൂ. ഭരണഘടനാപരമായി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ഗവർണർക്കു അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിചിത്രന്യായീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടത്തിയത്.